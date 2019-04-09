صور.. الاستعدادت النهائية لإطلاق مهرجان منطاد الإمارات من مكتبة الإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

شهدت محافظة الإسكندرية الاستعدادات النهائية لفعاليات انطلاق مهرجان منطاد الإمارات مصر 2019 والتى من المقرر انطلاقها من مكتبة الإسكندرية.

وأكد محافظ الإسكندرية أن انطلاق منطاد الإمارات مصر 2019 من مكتبة الإسكندرية يأتى ترويجا لمصر بصفة عامة والإسكندرية بصفة خاصة باعتبارها وجهة حضارية سياحية ثفافية، كما أنه يعكس مدى قوة الترابط الذى يجمع بين الشعبين المصرى والإمارتى الشقيقين، مشيرا إلى مشاعر الحب والامتنان التى يكنها الشعب المصرى بأكمله لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف أن مصر قيادة سياسية وحكومة وشعباً تعتز بالدور المتواصل لدولة الإمارات العربية المتحدة فى مجالات التنمية والاستثمار على أرض مصر.

من جانبه؛ أوضح الشيخ أحمد السويدينى ممثل عن سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن انطلاق منطاد الإمارات 2019 من مصر هو تجسيدا لرؤية وتوجيهات قيادة دولة الإمارات فى دعم مصر للنهوض بالاقتصاد ودفع عجلة الازدهار والتقدم فى مصر وفى إطار التقدير الكبير الذى توليه القيادة الخليجية لمصر. مشيرا إلى أن المشاركة هذا العام لمنطاد مصر تأتى بدعم كبير من الإتحاد العربى للاستثمار والتطوير الصناعى من أجل تعميق وتنويع المشاركات المجتمعية للاتحاد العربى للاستثمار وحرصه على تحريك العجلة الاقتصادية والسياحية وفى شتى المجالات.

وأضاف الكابتن طيار عبد العزيز المنصورى رئيس الفريق، أن المهرجان يتميز بإطلاق منطاد خادم الحرمين الشريفين، ومنطاد ولى عهد أبوظبى. ولفت إلى أن منطاد الإمارات انطلق لأول مرة عام 2005 برعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى، ممثلًا الأمة العربية والإسلامية فى دول مختلف العالم؛ بهدف بث روح السلام والتسامح بين شعوب العالم من خلال الطيران بالمنطاد المتوج بصورة قادة الإمارات والخليج والقيادة العربية فى المهرجانات الثقافية.

يذكر أن الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية قد استقبل الدكتور الشيخ أحمد السويدينى ممثل عن سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والكابتن طيار عبد العزيز المنصورى رئيس الفريق، والمهندس محمد صبرى، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية لبحث الاستعدادات.











