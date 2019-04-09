صور.. استكمال أعمال رصف الطرق بمراكز وقرى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بضرورة التنسيق بين جميع الجهات المسئولة لرصف الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية، وذلك فى إطار تنفيذ الخطة الإستثمارية الجديدة.

و شدد محافظ البحيرة، علي أهمية عمل صيانه للطرق بشكل دوري حفاظا علي سلامة وأرواح المواطنين ولتيسير الحركة المرورية.

وفى هذا الاطار، قام محمد خميس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، بالتنسيق مع شئون الإدارة الهندسية بمتابعة إستكمال وضع طبقة السن، استعدادا لرصف طريق مقابر حسين عمرو بقرية سنهور، وذلك لخدمة أهالى المنطقة وحفاظا على سلامة المواطنين.

كما قام رئيس مركز ومدينة الدلنجات، بالتنسيق مع الإدارة الهندسية ومسئولي الرصف، بالمرور علي رصف طريق مشروع 6 إبتداء من أسفلت مشروع 7 البر الغربي لجسر مصرف سيدي عيسي بتكلفة 2 مليون جنيه، وما زال العمل جاري لإستكمال الطريق، تحت إشراف مشروع الرصف الإنتاجي.

وفي سياق متصل ،تابع رئيس مركز ومدينة إدكو، أعمال إزالة طبقة الأسفلت القديمة بشارع الشلبي، وبعض تفريعاته، بالإضافة إلي إنه جاري عمل صفايات المطر، بشارع الشلبي، وذلك تمهيداً لإحلال طبقة الاساس.

كما أكد رئيس مركز ومدينة وادي النطرون، إنه يتم الأن تمهيد طريق قصر الثقافة - حي الزهور، ورشه بالمياه استعدادا لإجراء عمليات الرصف.

ومن جانب اخر، قامت مديرية الطرق والنقل، بالتنسيق مع إدارة التنفيذ بالمديرية، وهندسة طرق المركز، بمتابعة أعمال توسعة و رصف طريق دفشو -مركز كفر الدوار بطول 2.40 كيلو بتكلفة 5 مليون جنية.