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صورة تذكارية تجمع الضابط شهيد الشيخ زويد بمعاون مباحث النزهة

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 07:16 م
صورة تذكارية تجمع الضابط شهيد الشيخ زويد بمعاون مباحث النزهة صورة تذكارية تجمع شهيد الشيخ زويد بشهيد قسم النزهة
كتبت : دينا الحسينى
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تداول رواد السوشيال ميديا صورة تذكاريه تجمع ضابط قسم الشيخ زويد، الذى استشهد اليوم فى هجوم انتحارى، بالشهيد النقيب ماجد عبد الرازق معاون مباحث قسم شرطة النزهة الذى استشهد أول أمس أثناء تفقد الحالة الامنية بدائرة القسم على يد مسلحين، وعلق رواد السوشيال ميديا على الصورة "شهيد يسلم شهيد".
 
شهيد الشيخ زويد
 
كانت وزارة الداخلية أكدت فى بيان أمنى لها، بأنه أثناء قيام قوة أمنية بإجراء عملية تمشيط بمنطقة السوق بدائرة قسم شرطة الشيخ زويد، قام شخص انتحارى يبلغ من العمر حوالى 15 عاما بتفجير نفسه بالقرب من القوة الأمنية.
 
وأسفر الحادث عن استشهاد ضابطين وفردى شرطة فضلاً عن استشهاد 3 مواطنين أحدهم طفل يبلغ من العمر "6 سنوات"، بالإضافة إلى إصابة 26 من المواطنين، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.
 

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الشيخ زويد

هجوم الشيخ زويد

ضابط النزهة




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