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صندوق النقد الدولى يصدر اليوم تقرير آفاق الاقتصاد العالمى

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 09:57 ص
صندوق النقد الدولى يصدر اليوم تقرير آفاق الاقتصاد العالمى البنك الدولى- أرشيف
رسالة واشنطن - أحمد يعقوب
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يصدر صندوق النقد الدولى، اليوم، الثلاثاء، تقرير آفاق الاقتصاد العالمى، والذى يعرض تحليل خبراء الصندوق وتوقعاتهم بشأن تطورات الاقتصاد العالمى فى مجموعات البلدان الرئيسية.

ويركز التقرير أيضا على أهم قضايا السياسة الاقتصادية، وتحليل تطورات الاقتصاد وآفاقه المتوقعة، وعادة ما يتم إعداد هذا التقرير مرتين سنويا فى سياق إعداد الوثائق المطلوبة لاجتماعات اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، كما يستخدم باعتباره الأداة الرئيسية لأنشطة الصندوق فى مجال الرقابة الاقتصادية العالمية.

وأعلن صندوق النقد الدولى، يوم السبت الماضى، تقرير المراجعة الـ4 لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادى، حيث أبرز عدة مؤشرات إيجابية حول أداء الاقتصاد المصرى وتوقعات العام المالى القادم، وتوقع 5.9% معدل نمو لاقتصاد مصر خلال العام المالى القادم 2019 – 2020، مقارنة بـ5.5% خلال العام المالى الحالى 2018 – 2019.


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