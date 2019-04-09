صحيفة: بريطانى يعترف باستهداف مسجد "انتقاما" لهجوم مانشستر الإرهابى

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" إن بريطانيا اعترف بالتخطيط لتفجير مسجد "انتقاما" لهجوم مانشستر أرينا الإرهابي، وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن ستيفن بيشوب، 41 عامًا، قام بجمع مكونات لجهاز محلي الصنع وبحث كيفية تصنيع المتفجرات على شبكة الإنترنت.

وقالت الشرطة إنه بحث عن مواقع ومقاطع فيديو حول الهجمات الإرهابية التى قام بها أشخاص موالون لتنظيم داعش في مانشستر ولندن بريدج وباريس.

ورداً على شريط فيديو يظهر ضحايا تفجير مانشستر أرينا، ركز على وفاة سافي روسوس البالغة من العمر ثماني سنوات.

وكتب بيشوب فى أكتوبر الماضى "لا تقلقوا، شيئا سيئا سيحدث قريبا، تذكروا كلماتى".

يُعتقد أن بيشوب وهو من ثورنتون هيث، كان يخطط لاستهداف مسجد قريب فى جنوب غرب لندن قبل مداهمة منزله في 29 أكتوبر.

وتم تنبيه الشرطة من قبل موظفة كانت تساعد بيشوب على التعافي من إدمان المخدرات والكحول.

وأخبرت المرأة الضباط أن بيشوب أخبرها أنه يعتزم استهداف مسجد، وأراها مكونات صنع القنابل.