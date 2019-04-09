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صحة الغربية تغلق عيادتى طبيب المحلة المزيف

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 09:53 م
صحة الغربية تغلق عيادتى طبيب المحلة المزيف غلق عيادة - أرشيفية
الغربية – مصطفى عادل
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أصدر الدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، قرارا بإغلاق العيادة الخاصة بالطبيب المزيف ويدعى مصطفى الرفاعى فتوح وعيادة زوجته بمنزلهما بقرية عزبة توما مركز المحلة.

 

وكانت لجنة من إدارة العلاج الحر بالمديرية برئاسة الدكتور حامد محمود مدير إدارة العلاج الحر، والدكتور فتحى فايد مدير إدارة العلاج الحر بإدارة صحة ثان المحلة، قامت بالمرور على عيادتى المتهم الأول بشارع العباسى القديم، والثانية بمنزله، بناء على قرار من النيابة العامة.

 

وتبين من خلال معاينة العيادة الأول بشارع العباسى القديم أن المتهم له عيادة مشتركة مع طبيب آخر يدعى "عبد الرحمن.س" مدون عليها أن المتهم حاصل على ماجستير أمراض وجراحة الجهاز الهضمى والكبد والباطنة والسكر بكلية الطب، وأثناء تواجد اللجنة أكد عدد من جيران العيادة أنها بالفعل عيادة ولكنها مغلقة الآن.

 

كما انتقلت اللجنة إلى العيادة الأخرى بمنزل المتهم بعزبة توما، وتبين أنها غرفة بها مكتب وسرير كشف، ولا يوجد بها أى أجهزة، وأكدت زوجة المتهم "أسماء.ا.د" والتى تعمل طبيبة بمستشفى حميات المحلة، أنها كانت توقع الكشف الطبى على أهالى العزبة والقرى المجاورة فى هذا المكان. وقامت اللجنة بغلق العيادة الخاصة بالمتهم وزوجته بمنزلهما، وإخطار النيابة العامة.


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