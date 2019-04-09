شرطة بلجيكا تداهم حافلات النقل الدولى لمكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات

كتب : أحمد علوى

أعلنت وزارة الداخلية البلجيكية، فى بيان، أنها شنت العديد من عمليات المداهمة وحملات تفتيش واسعة النطاق تستهدف حافلات النقل الدولى المنخفضة التكلفة، وكانت هذه العملية يطلق عليها اسم "كولومبوس".

ووفقا لوكالة بيلجا البلجيكية، فقد تم تحديد موقع الحافلات على الطريق السريع بواسطة طائرة مروحية تابعة للشرطة قبل أن يصل رجال شرطة إلى محافظة ويلريجك، حيث تم تفتيش السائقون والركاب وأمتعتهم بدقة كما استخدمت الشرطة الكلاب المدربة على اكتشاف المتفجرات أو المخدرات أو النقود.

ولم تعلن الشرطة عن تفاصيل هذه العملية لكنها قالت إن العديد من الحافلات لم تستأنف مسارها.

وشارك فى هذه العملية 168 من ضباط الشرطة وأيضا أعضاء مكتب المدعى العام فى أنتويرب، ومكتب الأجانب، والجمارك، والحماية المدنية بأنتويرب.

ويتيح هذا الإجراء للشرطة الحصول على صورة أفضل لمستخدمى خطوط الحافلات الدولية المنخفضة التكلفة، وغالبا ما يتم استخدام وسائل النقل هذه من قبل المتاجرين من جميع الأنواع (المخدرات والأسلحة والسجائر وحتى البشر) لأنها تتيح لهم عبور الحدود دون مراقبة.