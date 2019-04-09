video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 09 أبريل 2019 09:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

شرطة بلجيكا تداهم حافلات النقل الدولى لمكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 09:18 ص
شرطة بلجيكا تداهم حافلات النقل الدولى لمكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات الشرطة البلجيكية - صورة أرشيفية
كتب : أحمد علوى
إضافة تعليق

أعلنت وزارة الداخلية البلجيكية، فى بيان، أنها شنت العديد من عمليات المداهمة وحملات تفتيش واسعة النطاق تستهدف حافلات النقل الدولى المنخفضة التكلفة، وكانت هذه العملية يطلق عليها اسم "كولومبوس".

ووفقا لوكالة بيلجا البلجيكية، فقد تم تحديد موقع الحافلات على الطريق السريع بواسطة طائرة مروحية تابعة للشرطة قبل أن يصل رجال شرطة إلى محافظة ويلريجك، حيث تم تفتيش السائقون والركاب وأمتعتهم بدقة كما استخدمت الشرطة الكلاب المدربة على اكتشاف المتفجرات أو المخدرات أو النقود.

ولم تعلن الشرطة عن تفاصيل هذه العملية لكنها قالت إن العديد من الحافلات لم تستأنف مسارها.

وشارك فى هذه العملية 168 من ضباط الشرطة وأيضا أعضاء مكتب المدعى العام فى أنتويرب، ومكتب الأجانب، والجمارك، والحماية المدنية بأنتويرب.

ويتيح هذا الإجراء للشرطة الحصول على صورة أفضل لمستخدمى خطوط الحافلات الدولية المنخفضة التكلفة، وغالبا ما يتم استخدام وسائل النقل هذه من قبل المتاجرين من جميع الأنواع (المخدرات والأسلحة والسجائر وحتى البشر) لأنها تتيح لهم عبور الحدود دون مراقبة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الشرطة البلجيكية تعتقل متظاهرا ضد اتفاق الهجرة خلال صدامات بشوارع بروكسل

صور.. الشرطة البلجيكية تسحل وتقمع المتظاهرين ضد قانون الهجرة

بلجيكا

الشرطة البلجيكية

الحافلات فى بلجيكا

مخدرات

اسلحة




لا تفوتك
صور.. قيادات الأمن يتقدمون عزاء الشهيد النقيب ماجد عبد الرازق.. والده: بدل ما نحتفل بسبوع بنته أخدنا عزاه.. والجناة لن يفلتوا من العقاب العادل فى الدنيا والآخرة.. وجيرانه: عمره ما أذى حد وكان حافظ القرآن

صور.. قيادات الأمن يتقدمون عزاء الشهيد النقيب ماجد عبد الرازق.. والده: بدل ما نحتفل بسبوع بنته أخدنا عزاه.. والجناة لن يفلتوا من العقاب العادل فى الدنيا والآخرة.. وجيرانه: عمره ما أذى حد وكان حافظ القرآن

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة