شاب يطلق الرصاص على نفسه ويزعم تعرضه للسطو المسلح لسرقة والده

كتب محمود عبد الراضي

حاجة شاب للمال دفعته لإطلاق رصاصة على نفسه، وإيهام والده بتعرضه لسطو مسلح، للاستيلاء على حمولة سيارة اسطوانات بوتاجاز بالمنيا، وتبين اختلاقه للواقعة فتم القبض عليه.

تلقى مركز شرطة المنيا بلاغاً من "عامل بمستودع إسطوانات بوتاجاز " ملك والده" أفاد أنه أثناء استقلاله سيارة محمل عليها 181 إسطوانة بوتاجاز، يقودها سائق برفقته اعترضهما مجهولان يستقلان سيارة ربع نقل، وأطلق أحدهما عياراً من سلاح كان بحوزته فأصابه بكتفه الأيسر، واستوليا على حمولة السيارة وهربا، وأكد السائق أن السيارة تعرضت لعطل قبل الحادث.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا.

توصلت جهود فريق البحث، إلى قيام المُبلغ والسائق باختلاق الواقعة كذباً لمرورها بضائقة مالية، حيث أطلق العامل العيار النارى على نفسه محدثاً إصابته بالإتفاق مع السائق، وبمواجهتهما اعترفا وأرشد العامل عن السلاح المستخدم (طبنجة و13 طلقة نارية من ذات العيار).