سلسال الدم.. قتل وهرب من حبل المشنقة فأعدمه خصومه رميا بالرصاص فى أسيوط

كتب محمود عبد الراضى

"سلسال الدم" لا يتوقف فى الصعيد، حيث قتل شخص آخر من خصومه وصدر حكم بإعدامه ونجح فى الهروب، حيث ترصد له اثنين من خصومه وقتلاه وتم القبض على أحدهما بأسيوط.

تلقى مركز شرطة ساحل سليم بمديرية أمن أسيوط، بلاغا بمقتل عامل متهم فى 6 قضايا "مخدرات، وسرقة"، والمحال أوراقه إلى فضيلة المفتى فى قضية "قتل" والمحدد لها جلسة للنطق بالحكم، ومحكوم عليه فى قضيتين "سرقة بالإكراه" بالسجن لمدة 15سنة "سلاح" بالسجن لمدة 15 سنة، إثر إصابته بأعيرة نارية متفرقة، واتهام والدته لاثنين "مزارع " وآخر مقيمان بذات الناحية لوجود خصومة ثأرية بين العائلتين.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين حيث تم ضبط المتهم الثانى وبحوزته (بندقية آلية)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهم الهارب باستخدام السلاح المضبوط بحوزته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.