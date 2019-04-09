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سقوط عنصر إجرامى بالمنيا بحوزته تمثال أثرى به نقوش فرعونية

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 11:24 ص
سقوط عنصر إجرامى بالمنيا بحوزته تمثال أثرى به نقوش فرعونية المتهم والتمثال
كتب ـ محمود عبد الراضى
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نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد العناصر الإجرامية بالمنيا وبحوزته تمثال يشتبه فى أثريته، حيث أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا حيازة سائق له محل إقامة بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة وآخر بمصر القديمة بالقاهرة، سبق اتهامه فى 8 قضايا "مخدرات - خطف - سرقات متنوعة - نشل" ، ومطلوب التنفيذ عليه فى 4 أحكام قضائية لبعض القطع الأثرية بقصد الاتجار.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بأحد الأكمنة بنطاق مديرية أمن المنيا حال استقلاله سيارة ملاكى، وبحوزته (تمثال لسيدة من الشست الأخضر الملكى واقفاً على قاعدة من نفس الحجر مدون عليه من الخلف كتابات ورسومات هيروغليفية بارتفاع 1 متر تقريباً .. يشتبه فى أثريته)، وبمواجهته اعترف بحيازته للتمثال بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

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