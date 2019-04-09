وأكدت السفارة في بيان صحفي : "إن القيادة والشعب الفلسطيني يدينون بأشد العبارات هذه الجريمة البشعة، التي استهدفت أبطال مصر ومواطنيها الأبرياء ، مؤكدين تضامن ووقوف فلسطين ممثلة في قيادتها وشعبها إلى جانب الشقيقة الكبرى مصر، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حربها ضد الارهاب، وضد كل من يحاول المس بالأمن القومي المصري مؤكدين قدرة مصر على الانتصار في معركة الأمة ضد الإرهاب، ودحر أوكار تلك الجماعات المتطرفة".

وقدّم السفير دياب اللوح باسم الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني خالص العزاء في شهداء مصر الأبرار الذين ارتقوا خلال تصديهم للعناصر الإرهابية ، داعيا الله بالشفاء العاجل لكافة المصابين الأبرياء، وأن يلهم عَائِلات الشهداء الصبر والسلوان لفراق ذويهم الأبطال الذين قدموا أرواحهم فداء لمصر في محاربتهم الإرهاب وجرائمه البشعة مؤكدا شراكة ووقوف فلسطين رئيسا وشعبا إلى جانب مصر، حتى محاربة الإرهاب والقضاء عليه.