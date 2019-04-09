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سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 9 -4-2019

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 12:18 م
سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 9 -4-2019 الريال السعودى
كتبت ـ سارة الباز
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شهد سعر الريال السعودى استقرارا نسبيا أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 9-4-2019، حيث ثبت استقر سعر الريال عند 4.6 جنيه للشراء، و4.63 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

 
وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.6 جنيه للشراء

4.64 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.6 جنيه للشراء

4.63 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.6 جنيه للشراء

4.63 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.53  جنيه للشراء

4.67  جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.58 جنيه للشراء

4.63 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.58 جنيه للشراء

4.63 جنيه للبيع

 

 


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