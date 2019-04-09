سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 9 -4-2019

كتبت ـ سارة الباز

شهد سعر الريال السعودى استقرارا نسبيا أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 9-4-2019، حيث ثبت استقر سعر الريال عند 4.6 جنيه للشراء، و4.63 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: