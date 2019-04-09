سالفينى يطلق تحالفا أوروبيا متطرفا من إيطاليا: الاتحاد الأوروبى يمثل كابوسا

أطلق وزير الداخلية الإيطالية، ماتيو سالفينى، مشروع تحالفه فى ميلانو، أمس الاثنين، لإجراء الانتخابات الأوروبية فى 26 مايو.

ووفقا لصحيفة "الباييس" الإسبانية، قال سالفينى فى مؤتمر عقده مع يورج موثن من حزب البديل لألمانيا وأولى كوترو من حزب الفنلنديين الحقيقيين وأندريس فيستيسن من حزب الشعب الدنماركى، "سنعمل على توسيع المجتمع والأسرة، ونعمل على تحقيق حلم أوروبى جديد"، وغاب عن المؤتمر اليمين المتطرف الفرنسى وحزب فوكس الإسبانى.

وقال سالفينى، إن "الاتحاد الأوروبى اليوم يمثل كابوسا للعديد من الشعوب والمواطنين"، وهو يوضح مشروع أوروبا ذات الحس السليم، والأشخاص الذين يرفعون رؤوسهم".

وأشارت الصحيفة، إلى أن نية سالفينى هى ترسيخ نفسه كزعيم لكتلة من إيطاليا، البلد الذى غزاها بخطابه المتطرف، لأن الاستطلاعات تمنحه حاليا التصويت بأكثر من 30%، الحزب الأكثر تصويتا وتخلل خطابه الوقوف ضد الهجرة وشعاره "الايطاليين أول الناخبين".

ووعد سالفينى بالعمل من أجل أوروبا التى تعطى الأولوية "للعمل والأسرة والأمن وحماية البيئة ومستقبل الشباب".

ومع ذلك، اعترف سالفينى أن حركات اليمين المتطرف لا تزال لديها "اختلافات"، على الرغم من انضمامها إلى "نفس التقاليد والهويات".

وقال "لقد خنق الحلم الأوروبى من قبل البيروقراطيين والمصرفيين الذين حكموا أوروبا لفترة طويلة".

وأكد سالفينى الاحتفال فى 18 مايو باجتماع المحافظين المتطرفين فى أوروبا والذى أكد فيه على مشاركة لوبان الفرنسية.