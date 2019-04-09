روحانى يدافع عن الحرس الثورى بعد تصنيف أمريكا له منظمة إرهابية

رويترز

دافع الرئيس الإيرانى حسن روحانى عن الحرس الثورى ووصفه بأنه حامى الدولة وذلك بعد يوم من تصنيف الولايات المتحدة للحرس منظمة إرهابية أجنبية.

وقال روحانى فى خطاب بثه التلفزيون الإيرانى على الهواء "الحرس ضحى بحياته لحماية شعبنا وثورتنا، واليوم تدرجه أمريكا التى تحمل ضغينة للحرس على قائمتها السوداء (للجماعات الإرهابية)".

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب صنف الحرس الثورى أمس الاثنين منظمة إرهابية فى خطوة لم يسبق لها مثيل من شأنها أن تؤجج التوتر فى الشرق الأوسط.