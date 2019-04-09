رئيس وزراء فرنسا يناقش أزمة الضرائب والسترات الصفراء أمام الجمعية الوطنية

كتب : أحمد علوى

قالت صحيفة "20 مينوت" الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إنه من المقرر أن يناقش اليوم رئيس الوزراء الفرنسى إدوارد فيليب، أمام الجمعية الوطنية الحصص والرهانات التى تواجهها الدولة والتى على رأسها الموازنة.

ومن المقرر أيضا أن يوضح غدا فى مجلس الشيوخ النتائج التى أسفرت عنها الاجتماعات الأخيرة التى جرت فيما يتعلق بـ "السترات الصفراء".

ووفقا للصحيفة الفرنسية، قال ستانيسلاس جرينى، المندوب العام لحزب الجمهورية إلى الأمام، إن هذه الخطوة هامة للغاية وجريئة، فمن المفيد لرئيس الوزراء أن يأخذ الوقت الكافى لتحديد القضايا الرئيسية التى تنشأ من هذا النقاش والتى يجب علينا تقديم إجابات لها. وقال إنه سيعطى "الشعور السياسى الأول للتشاور".

وكان إدوارد فيليب قد تحدث بالفعل فى 5 ديسمبر أمام الجمعية لتقديم التدابير الأولى ضد أزمة "السترات الصفراء" دون الاضطلاع بمسئولياته على النحو المنصوص عليه فى المادة 50-1 من الدستور.

ويشار إلى أنه أمس الاثنين، تمت مناقشة أربعة خطوط رئيسية للإصلاح، ومنها بدء خفض ضريبى أسرع للرد على "السخط الضريبى الضخم" ، وإعادة التوازن بين العاصمة والبلديات الصغيرة.

وقال إدوارد فيليب، إن الفرنسيين لم يعودوا يريدون فرض ضرائب عليهم وفى حاجة إلى بناء أدوات ديمقراطية أكثر تداولا.

وأوضح رئيس الوزراء، أنه سيتوقف الأمر بالطبع على الرئيس لإعطاء التوجيهات الرئيسية ومن ثم الحكومة للعمل مع البرلمان، والشركاء الاجتماعيين والممثلين المنتخبين المحليين والجهات الفاعلة النقابية.