رئيس جامعة المنوفية يبحث تطوير موقع المجمع النظرى للكليات

المنوفية – محمود شاكر

عقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، الجلسة الشهرية للجنة المنشآت الجامعية، بحضور الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة.

استهل مبارك الجلسة، بعرض مقترح تطوير موقع المجمع النظرى للكليات، حيث قدم الدكتور فيصل عبد المقصود المستشار الهندسى لرئيس الجامعة، عرضا تفصيليا لتطوير الموقع العام، قام به بمشاركة اثنان من طلاب كلية الهندسة، يشمل تحليل كامل للموقع والمشاكل به وتقديم مقترحات لحلها وتطوير الموقع لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب، واستغلال الفراغات بين المبانى وتجميلها لزيادة المساحات الخضراء، ودراسة مسارات الحركة لتحقيق السيولة المرورية للسيارات، وعمل موقف مخصص لوقوف السيارات.

وأشاد مبارك، بالدراسة المقدمة، ووجه الشكر للطلاب لمشاركتهم فى هذا العمل الهام، ولمجهوداتهم فى خدمة الجامعة، وأمر بسرعة البدء فى تنفيذ المقترح واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

ثم استأنف مبارك الجلسة، بمناقشة جدول الأعمال ومتابعة قرارات لجان المنشآت الجامعية السابقة وحتى الآن، والموقف التنفيذى من خلال متابعات الإدارة العامة للشئون الهندسية ومركز البحوث والاستشارات الهندسية مع الشركات المسئولة عن الإنشاءات، ومتابعة ماتم عمله فى مشاريع الموقع العام للمجمع الطبى، وتعلية كلية الطب ومستشفى الأورام والطوارئ وأعمال التحديث بالكلية، ومبنى كلية العلوم الصحية التطبيقية والصيدلة والحاسبات والمعلومات الجديدة، وكافة أعمال الصيانة والتحديث بمختلف الكليات.

واختتم مبارك الجلسة، بالتأكيد على سرعة الإنتهاء من كافة المشروعات وفق الأولويات المتفق عليها، وعدم التهاون فى محاسبة أى تقصير فى الأداء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حضر الإجتماع أعضاء اللجنة الدكتور عادل البلتاجى عميد الزراعة، الدكتور جمال الدهشان عميد التربية، الدكتور أحمد جمال الدين عميد الطب، الدكتور علوى الخولى عميذ الهندسة، الدكتور فيصل عبد المقصود المستشار الهندسى لرئيس الجامعة، الدكتور خالد الحسينى مدير مركز البحوث والاستشارات الهندسية، الدكتور محمد سعفان رئيس قسم الهندسة المدنية، الدكتور أسامه عبد الرؤوف وكيل الحاسبات والمعلومات، ومن الجهاز الإدارى مديرى العموم: رباب الدالى للشئون الهندسية، حمدى جاد الله للشئون القانونية.