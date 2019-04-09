video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 09 أبريل 2019 05:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة المنوفية يبحث تطوير موقع المجمع النظرى للكليات

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 04:06 م
رئيس جامعة المنوفية يبحث تطوير موقع المجمع النظرى للكليات جانب من الجلسة الشهرية
المنوفية – محمود شاكر
إضافة تعليق
عقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، الجلسة الشهرية للجنة المنشآت الجامعية، بحضور الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة.
 
استهل مبارك الجلسة، بعرض مقترح تطوير موقع المجمع النظرى للكليات، حيث قدم الدكتور فيصل عبد المقصود المستشار الهندسى لرئيس الجامعة، عرضا تفصيليا لتطوير الموقع العام، قام به بمشاركة اثنان من طلاب كلية الهندسة، يشمل تحليل كامل للموقع والمشاكل به وتقديم مقترحات لحلها وتطوير الموقع لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب، واستغلال الفراغات بين المبانى وتجميلها لزيادة المساحات الخضراء، ودراسة مسارات الحركة لتحقيق السيولة المرورية للسيارات، وعمل موقف مخصص لوقوف السيارات.
 
وأشاد مبارك، بالدراسة المقدمة، ووجه الشكر للطلاب لمشاركتهم فى هذا العمل الهام، ولمجهوداتهم فى خدمة الجامعة، وأمر بسرعة البدء فى تنفيذ المقترح واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.
 
ثم استأنف مبارك الجلسة، بمناقشة جدول الأعمال ومتابعة قرارات لجان المنشآت الجامعية السابقة وحتى الآن، والموقف التنفيذى من خلال متابعات الإدارة العامة للشئون الهندسية ومركز البحوث والاستشارات الهندسية مع الشركات المسئولة عن الإنشاءات، ومتابعة ماتم عمله فى مشاريع الموقع العام للمجمع الطبى، وتعلية كلية الطب ومستشفى الأورام والطوارئ وأعمال التحديث بالكلية، ومبنى كلية العلوم الصحية التطبيقية والصيدلة والحاسبات والمعلومات الجديدة، وكافة أعمال الصيانة والتحديث بمختلف الكليات.
 
واختتم مبارك الجلسة، بالتأكيد على سرعة الإنتهاء من كافة المشروعات وفق الأولويات المتفق عليها، وعدم التهاون فى محاسبة أى تقصير فى الأداء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
حضر الإجتماع أعضاء اللجنة الدكتور عادل البلتاجى عميد الزراعة، الدكتور جمال الدهشان عميد التربية، الدكتور أحمد جمال الدين عميد الطب، الدكتور علوى الخولى عميذ الهندسة، الدكتور فيصل عبد المقصود المستشار الهندسى لرئيس الجامعة، الدكتور خالد الحسينى مدير مركز البحوث والاستشارات الهندسية، الدكتور محمد سعفان رئيس قسم الهندسة المدنية، الدكتور أسامه عبد الرؤوف وكيل الحاسبات والمعلومات، ومن الجهاز الإدارى مديرى العموم: رباب الدالى للشئون الهندسية، حمدى جاد الله للشئون القانونية.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس جامعة المنوفية يفتتح اليوم العلمى الثالث لوحدة مكافحة العدوى ويكرم المتميزين

اخبار محافظة المنوفية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

جامعة المنوفية

جلسة شهرية

المنشات




لا تفوتك
انقطاع المياه عن 15 منطقة بالقاهرة لعطل فى الكهرباء بمحطة شمال حلوان

انقطاع المياه عن 15 منطقة بالقاهرة لعطل فى الكهرباء بمحطة شمال حلوان

استجواب قاسى لفيس بوك وجوجل أمام الكونجرس لوقف خطاب الكراهية الإلكترونى

استجواب قاسى لفيس بوك وجوجل أمام الكونجرس لوقف خطاب الكراهية الإلكترونى

فيديو.. مجلس الشيوخ ليس اختراعا جديدا.. مقترح المادة ينص على غرفة تشريعية ثانية تساهم فى إعداد التشريعات قبل إقرارها بشكل نهائى من مجلس النواب.. والنظام معمول به معظم دول العالم أبرزها أمريكا وبريطانيا

فيديو.. مجلس الشيوخ ليس اختراعا جديدا.. مقترح المادة ينص على غرفة تشريعية ثانية تساهم فى إعداد التشريعات قبل إقرارها بشكل نهائى من مجلس النواب.. والنظام معمول به معظم دول العالم أبرزها أمريكا وبريطانيا

كامل الوزير بعد شهر من توليه مسئولية إنقاذ السكة الحديد.. 6 جولات ميدانية وإعادة فتح أنفاق المشاة المغلقة منذ 8 سنوات بمحطة مصر.. زيادة إيراد القطارات العادية لـ 1700% عقب رفعه غرامات التهرب من التذاكر

كامل الوزير بعد شهر من توليه مسئولية إنقاذ السكة الحديد.. 6 جولات ميدانية وإعادة فتح أنفاق المشاة المغلقة منذ 8 سنوات بمحطة مصر.. زيادة إيراد القطارات العادية لـ 1700% عقب رفعه غرامات التهرب من التذاكر

فان ديك يفاجئ جماهير ليفربول باختيار "الخائن" الأفضل بالدوري الإنجليزي

فان ديك يفاجئ جماهير ليفربول باختيار "الخائن" الأفضل بالدوري الإنجليزي

فيديو وصور.. "السكوتر" وسيلة مواصلات رخيصة وسياحية بشوارع واشنطن

فيديو وصور.. "السكوتر" وسيلة مواصلات رخيصة وسياحية بشوارع واشنطن

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة