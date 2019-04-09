رئيس الوزراء يتفقد سير العمل فى مدينة الروبيكى

كتبت هند مختار

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مدينة الروبيكى فى زيارة سريعة لمتابعة سير العمل بها.

كان المهندس ياسر المغربى، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للتطوير والاستثمار، المنفذة لمشروع مدينة الروبيكى، قد أكد أنه تم الانتهاء بنسبة 100% من أعمال الإنشاءات بالمرحلة الأولى للمشروع، وكذا تم الانتهاء من أعمال المرافق بالمرحلة الثانية بنسبة 100%، مضيفاً أنه تم بدء الانتاج بالمرحلة الأولى، موضحا أن عملية التصدير تتم بالكامل من المدينة، وأنه نظراً للطلبات المتزايدة فى أعداد المدابغ الراغبة فى النقل، تم البدء فى إنشاء منطقة امتداد جديدة بالمرحلة الأولى وجزء بالمرحلة الثانية.