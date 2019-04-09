video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 09 أبريل 2019 11:20 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يتفقد سير العمل فى مدينة الروبيكى

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 10:05 ص
رئيس الوزراء يتفقد سير العمل فى مدينة الروبيكى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء - ارشيفية
كتبت هند مختار
إضافة تعليق

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مدينة الروبيكى فى زيارة سريعة لمتابعة سير العمل بها.

كان المهندس ياسر المغربى، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للتطوير والاستثمار، المنفذة لمشروع مدينة الروبيكى، قد أكد أنه تم الانتهاء بنسبة 100% من أعمال الإنشاءات بالمرحلة الأولى للمشروع، وكذا تم الانتهاء من أعمال المرافق بالمرحلة الثانية بنسبة 100%، مضيفاً أنه تم بدء الانتاج بالمرحلة الأولى، موضحا أن عملية التصدير تتم بالكامل من المدينة، وأنه نظراً للطلبات المتزايدة فى أعداد المدابغ الراغبة فى النقل، تم البدء فى إنشاء منطقة امتداد جديدة بالمرحلة الأولى وجزء بالمرحلة الثانية.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

غرفة الدباغة: استيراد الجلد الخام ودباغته فى الروبيكى تمهيدا لتصديره 2020

العاشر من رمضان

زيارة رئيس الوزراء

مصر

الروبيكي

رئيس الوزراء

اخبار مصر




لا تفوتك
صور.. قيادات الأمن يتقدمون عزاء الشهيد النقيب ماجد عبد الرازق.. والده: بدل ما نحتفل بسبوع بنته أخدنا عزاه.. والجناة لن يفلتوا من العقاب العادل فى الدنيا والآخرة.. وجيرانه: عمره ما أذى حد وكان حافظ القرآن

صور.. قيادات الأمن يتقدمون عزاء الشهيد النقيب ماجد عبد الرازق.. والده: بدل ما نحتفل بسبوع بنته أخدنا عزاه.. والجناة لن يفلتوا من العقاب العادل فى الدنيا والآخرة.. وجيرانه: عمره ما أذى حد وكان حافظ القرآن

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة