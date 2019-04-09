رئيس المحاكم التأديبية والإدارية يتفقد مقر مجلس الدولة بالعباسية

كتب ـ أحمد عبد الهادى

توجه المستشار يحيى خضري، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس الخاص ورئيس شئون المحاكم التأديبية والإدارية إلى مقر مجلس الدولة بالعباسية لتفقد سير العمل، ويرافقه قضاة مكتبه الفني برئاسة المستشار الدكتور شريف عفيفي، نائب رئيس المجلس.

تهدف الزيارة المرور على المحاكم التأديبية والإدارية لمتابعة حسن سير العمل ورصد المعوقات التي تقابل المتقاضين والعمل على إزالتها، لزيادة معدل انجاز القضايا في إطار خطة تم وضعها في بداية العام القضائي بشأن متابعة جميع المحاكم التأديبية والإدارية.

يذكر أن مقر مجلس الدولة بالعباسية ينعقد به 5 دوائر لمحاكم الإدارية، وهى لـ"رئاسة الجمهورية والدفاع والتعليم والصحة والمالية"، و 3 دوائر للمحاكم التأديبية، وهى "الرئاسة والتعليم والصحة".