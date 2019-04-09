video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 09 أبريل 2019 03:53 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس الطائفة الإنجيلية يستقبل سفيرة حقوق الإنسان بالخارجية الهولندية

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 02:35 م
رئيس الطائفة الإنجيلية يستقبل سفيرة حقوق الإنسان بالخارجية الهولندية رئيس الطائفة الانجيلية بمصر
كتبت سارة علام
إضافة تعليق

 استقبل الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، أمس الإثنين، مارييت سخورمان سفيرة حقوق الإنسان بالخارجية الهولندية، حيث تناول الحوار أهم قضايا حقوق الإنسان ودورها في دعم الحريات العامة والحريات الدينية، والقواعد القانونية والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وعلاقتها بالعالم الواقعى، والدور الحقيقى لحقوق الإنسان فى دعم القيم الإنسانية.

كما شارك فى اللقاء الدكتور عبد المنعم سعيد، والسفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية المصرية لشؤون حقوق الإنسان، و السفير محمود كارم، سفير مصر بالاتحاد الأوروبى الأسبق، والنائب عبد الهادى القصبى، زعيم الأغلبية بمجلس النواب وشيخ مشايخ الطرق الصوفية، ونيافة الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر، والدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتى الديار المصرية، والمستشار منصف سليمان. ومن أعضاء البرلمان المصرى شاركت رشا رمضان وكيل لجنة التضامن بالمجلس، الدكتورة سوزي عدلي ناشد، و طارق الخولي ومن قيادات الهيئة القبطية الإنجيلية، وممتاز بشاي نائب رئيس الهيئة الإنجيلية، و سميرة لوقا رئيس أول وحدة الحوار بالهيئة الإنجيلية.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أندريه زكى: اللقاءات الروحية تقدم فكر دينى يبنى المجتمع

أندريه زكى: وفد قيادات "الإنجيلية" الأمريكية يشارك بافتتاح كاتدرائية العاصمة الإدارية

اندريه زكى

رئيس الطائفة الانجيلية

سفيرة حقوق الانسان الهولندية




لا تفوتك
انقطاع المياه عن 15 منطقة بالقاهرة لعطل فى الكهرباء بمحطة شمال حلوان

انقطاع المياه عن 15 منطقة بالقاهرة لعطل فى الكهرباء بمحطة شمال حلوان

استجواب قاسى لفيس بوك وجوجل أمام الكونجرس لوقف خطاب الكراهية الإلكترونى

استجواب قاسى لفيس بوك وجوجل أمام الكونجرس لوقف خطاب الكراهية الإلكترونى

فيديو.. مجلس الشيوخ ليس اختراعا جديدا.. مقترح المادة ينص على غرفة تشريعية ثانية تساهم فى إعداد التشريعات قبل إقرارها بشكل نهائى من مجلس النواب.. والنظام معمول به معظم دول العالم أبرزها أمريكا وبريطانيا

فيديو.. مجلس الشيوخ ليس اختراعا جديدا.. مقترح المادة ينص على غرفة تشريعية ثانية تساهم فى إعداد التشريعات قبل إقرارها بشكل نهائى من مجلس النواب.. والنظام معمول به معظم دول العالم أبرزها أمريكا وبريطانيا

كامل الوزير بعد شهر من توليه مسئولية إنقاذ السكة الحديد.. 6 جولات ميدانية وإعادة فتح أنفاق المشاة المغلقة منذ 8 سنوات بمحطة مصر.. زيادة إيراد القطارات العادية لـ 1700% عقب رفعه غرامات التهرب من التذاكر

كامل الوزير بعد شهر من توليه مسئولية إنقاذ السكة الحديد.. 6 جولات ميدانية وإعادة فتح أنفاق المشاة المغلقة منذ 8 سنوات بمحطة مصر.. زيادة إيراد القطارات العادية لـ 1700% عقب رفعه غرامات التهرب من التذاكر

فان ديك يفاجئ جماهير ليفربول باختيار "الخائن" الأفضل بالدوري الإنجليزي

فان ديك يفاجئ جماهير ليفربول باختيار "الخائن" الأفضل بالدوري الإنجليزي

فيديو وصور.. "السكوتر" وسيلة مواصلات رخيصة وسياحية بشوارع واشنطن

فيديو وصور.. "السكوتر" وسيلة مواصلات رخيصة وسياحية بشوارع واشنطن

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة