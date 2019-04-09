رئيس الطائفة الإنجيلية يستقبل سفيرة حقوق الإنسان بالخارجية الهولندية

كتبت سارة علام

استقبل الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، أمس الإثنين، مارييت سخورمان سفيرة حقوق الإنسان بالخارجية الهولندية، حيث تناول الحوار أهم قضايا حقوق الإنسان ودورها في دعم الحريات العامة والحريات الدينية، والقواعد القانونية والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وعلاقتها بالعالم الواقعى، والدور الحقيقى لحقوق الإنسان فى دعم القيم الإنسانية.

كما شارك فى اللقاء الدكتور عبد المنعم سعيد، والسفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية المصرية لشؤون حقوق الإنسان، و السفير محمود كارم، سفير مصر بالاتحاد الأوروبى الأسبق، والنائب عبد الهادى القصبى، زعيم الأغلبية بمجلس النواب وشيخ مشايخ الطرق الصوفية، ونيافة الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر، والدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتى الديار المصرية، والمستشار منصف سليمان. ومن أعضاء البرلمان المصرى شاركت رشا رمضان وكيل لجنة التضامن بالمجلس، الدكتورة سوزي عدلي ناشد، و طارق الخولي ومن قيادات الهيئة القبطية الإنجيلية، وممتاز بشاي نائب رئيس الهيئة الإنجيلية، و سميرة لوقا رئيس أول وحدة الحوار بالهيئة الإنجيلية.