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رئيسة القومى للمرأة تشارك بفعاليات الدورة العالمية الـ 25 لمنتدى المرأة بالهند

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 10:44 ص
رئيسة القومى للمرأة تشارك بفعاليات الدورة العالمية الـ 25 لمنتدى المرأة بالهند مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب
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تغادر الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة مصر اليوم الثلاثاء، متجهة إلى الهند لحضور فعاليات الدورة العالمية الخامسة والعشرين للمنتدى الاقتصادى السنوى للمرأة 2019 ، التى تحمل شعار "إعادة تخيل المجتمعات: استعادة الإنسانية مع المساواة بين الجنسين، خلال الفترة من 11 إلى 16 أبريل الجارى.

ويستهدف المنتدى الوصول إلى مليون سيدة فى عام 2022 فى الهند من خلال الربط بين مليون من السيدات ورائدات الأعمال والقادة  الداعمين للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ، لمساعدة بعضهن البعض و تقديم الدعم المتبادل.

جدير بالذكر أن هذا المنتدى نظم من قبل فى العديد من الدول حول العالم ، ويشهد هذا العام حضور نخبة من قادة الفكر بالعالم من وزراء، ورؤساء بلديات ،و رؤساء جامعات وأساتذة ، وقضاة ، وسفراء ودبلوماسيون ، بالإضافة إلى سيدات الأعمال الملهمات ورجال الأعمال والقادة من مختلف المجالات.


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