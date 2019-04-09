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دواوين الوزارات.. "التضامن" تعلن مد فترة سداد رسوم حج الجمعيات لـ18 إبريل

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 12:00 ص
دواوين الوزارات.. "التضامن" تعلن مد فترة سداد رسوم حج الجمعيات لـ18 إبريل غادة والى وزرة التضامن الاجتماعى
إعداد مدحت وهبة
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

 

وزارة الصحة:

"الصحة": التمريض مؤهل لأداء خدمات التأمين الصحى الجديدة للمنتفعين

كارثة.. مطاعم ومواطنون يستغلون جراكن محاليل الغسيل الكلوى فى الشرب والتخليل وتخزين المياه لطهى الوجبات.. "الصحة" تحذر: سامة وتنظيفها لا يقضى على سميتها.. وتؤكد 90% من مراكز الغسيل تعمل بـ"الكبسولات" ثم تحرقها

 

وزارة التموين :

التموين تتعاقد على شراء 114 ألف طن أرز والمخزون يكفى 6 أشهر

 

وزارة الرى :

وزير الرى: أكثر من 50% من سكان العالم يُعانون نُدرة المياه

 

وزارة التضامن الاجتماعى:

تعرف على الأوراق المطلوبة من الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات × 6 معلومات

التضامن تعلن مد فترة سداد رسوم حج الجمعيات حتى 18 أبريل

 

وزارة الأوقاف:

الأوقاف تفتح باب التعيين لوظيفة إمام وخطيب وتخصص بندا لذوى الاحتياجات الخاصة

 

وزارة التربية والتعليم:

تعرف على مواعيد جدول امتحانات الصف الأول الثانوى فى نهاية العام الدراسى

التعليم تعلن تشكيل لجان لمراجعة شروط الأمن والسلامة بجميع مدارس الجمهورية

 

وزارة النقل:

السكة الحديد: استلام أول نموذج من العربات الروسية الجديدة لاختباره خلال 5 أشهر

"القومية للأنفاق" تدرس طرح مناقصة بين الشركات المصرية لتنفيذ مترو الهرم

 

وزارة الزراعة:

فيديو وصور.. وصول أولى دفعات الأبقار العشار الأوروبى.. "الزراعة": تسهيلات بنكية للحصول على "10 إلى 20 رأسًا".. "الإصلاح الزراعى": بدء تجهيز استقبال الشحنة الأمريكية.. واستمرار الحجز والاستلام بعد 30 يوما

نائب وزير الزراعة :اقامة أكبر مصنع لإنتاج الجيلاتين الغذائى والطبى بالشرق الأوسط

 

وزارة الكهرباء

الكهرباء تعد خطة الأسعار الجديدة ..الزيادة لن تتجاوز 10 قروش للكيلووات .. الانتهاء من إعداد التصور آخر أبريل وإرساله لمجلس الوزراء.. الإعلان عن أسعار 2019/2020 أول يونيو.. و35 مليار جنيه تكلفة إنشاء محطات جديدة


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