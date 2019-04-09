دبلوماسي أمريكي: مستعدون لحماية قواتنا في المنطقة من تهديدات النظام الإيراني

واشنطن )أ ش أ(

أكد منسق مكافحة الإرهاب في الخارجية الأمريكية ناثان سيلز، إن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لأي تصرف يحاول ان يرتكبه النظام الإيراني تجاه القوات الأمريكية في المنطقة.

وردا على تهديدات طهران، قال سيلز في تصريح خاص لقناة ( سكاي نيوز) الإخبارية – إن إيران اكبر راعية للإرهاب في العالم على مدى ثلاثة عقود.

وتابع : لا نتحدث عن الإجراءات التي تتخذها أمريكا لحماية قواتها وجنودها في المنطقة، مضيفا : اضمن لكم حمايتنا قوية جدا ومستعدون لأي شئ يمكن ان يرتكبه النظام الإيراني.

وقال سيلز أن الولايات المتحدة اتخذت خطوات تاريخية في حملتها للضغط على النظام الإيراني والإرهاب الذي يرعاه، مؤكدا ان وضع الحرس الإيراني وإطلاق يده في الشرق الأوسط في هذه المرحلة قد انتهت.

وأوضح سيلز أن الحرس الإيراني كان يدعم العديد من فروعه الإرهابية في الشرق الأوسط.