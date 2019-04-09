خطاب مرتقب للرئيس الجزائرى المؤقت عبد القادر بن صالح

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يتوجه الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، في وقت لاحق مساء اليوم، بخطاب إلى الشعب الجزائري، حسبمًا أعلن التلفزيون الجزائري الرسمي.

ويعد هذا أول خطاب رسمي يوجهه بن صالح إلى الشعب الجزائري عقب تعيينه صباح اليوم رئيسًا مؤقتًا للبلاد.

وكان البرلمان الجزائري المجتمع صباح اليوم بغرفتيه (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني) قد عين عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة رئيسًا للدولة لمدة 90 يومًا خلفًا للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في 2 أبريل الجاري.