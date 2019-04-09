video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 09 أبريل 2019 08:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

خطاب مرتقب للرئيس الجزائرى المؤقت عبد القادر بن صالح

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 08:28 م
خطاب مرتقب للرئيس الجزائرى المؤقت عبد القادر بن صالح الرئيس الجزائرى المؤقت عبد القادر بن صالح
أ ش أ
إضافة تعليق

يتوجه الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، في وقت لاحق مساء اليوم، بخطاب إلى الشعب الجزائري، حسبمًا أعلن التلفزيون الجزائري الرسمي.

 

ويعد هذا أول خطاب رسمي يوجهه بن صالح إلى الشعب الجزائري عقب تعيينه صباح اليوم رئيسًا مؤقتًا للبلاد.

 

وكان البرلمان الجزائري المجتمع صباح اليوم بغرفتيه (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني) قد عين عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة رئيسًا للدولة لمدة 90 يومًا خلفًا للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في 2 أبريل الجاري.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الرئيس الجزائرى المؤقت: البلاد تشهد حدثا تاريخيا ويتوجب الإصغاء للشعب

بدء جلسة البرلمان الجزائرى لإثبات خلو منصب الرئاسة وتعيين رئيس مؤقت للبلاد

بدء توافد نواب البرلمان الجزائرى على جلسة إعلان خلو منصب الرئاسة

أسطورة الجزائر: مصر المرشح الأول للفوز ببطولة أفريقيا.. والمفاجآت واردة

مقالات الصحف: عمرو عبد السميع: إسلاميو الجزائر.. مرسى عطا الله: الاعتذار مع الراية البيضاء.. مجدى سرحان: الحل السياسى المستحيل فى ليبيا.. بهاء أبو شقة: استصلاح الأراضى.. أديب: هل يفهم شباب الجزائر حدود القوة؟

الجزائر

الرئيس الجزائرى

الشعب الجزائرى




لا تفوتك
انقطاع المياه عن 15 منطقة بالقاهرة لعطل فى الكهرباء بمحطة شمال حلوان

انقطاع المياه عن 15 منطقة بالقاهرة لعطل فى الكهرباء بمحطة شمال حلوان

استجواب قاسى لفيس بوك وجوجل أمام الكونجرس لوقف خطاب الكراهية الإلكترونى

استجواب قاسى لفيس بوك وجوجل أمام الكونجرس لوقف خطاب الكراهية الإلكترونى

فيديو.. مجلس الشيوخ ليس اختراعا جديدا.. مقترح المادة ينص على غرفة تشريعية ثانية تساهم فى إعداد التشريعات قبل إقرارها بشكل نهائى من مجلس النواب.. والنظام معمول به معظم دول العالم أبرزها أمريكا وبريطانيا

فيديو.. مجلس الشيوخ ليس اختراعا جديدا.. مقترح المادة ينص على غرفة تشريعية ثانية تساهم فى إعداد التشريعات قبل إقرارها بشكل نهائى من مجلس النواب.. والنظام معمول به معظم دول العالم أبرزها أمريكا وبريطانيا

كامل الوزير بعد شهر من توليه مسئولية إنقاذ السكة الحديد.. 6 جولات ميدانية وإعادة فتح أنفاق المشاة المغلقة منذ 8 سنوات بمحطة مصر.. زيادة إيراد القطارات العادية لـ 1700% عقب رفعه غرامات التهرب من التذاكر

كامل الوزير بعد شهر من توليه مسئولية إنقاذ السكة الحديد.. 6 جولات ميدانية وإعادة فتح أنفاق المشاة المغلقة منذ 8 سنوات بمحطة مصر.. زيادة إيراد القطارات العادية لـ 1700% عقب رفعه غرامات التهرب من التذاكر

فان ديك يفاجئ جماهير ليفربول باختيار "الخائن" الأفضل بالدوري الإنجليزي

فان ديك يفاجئ جماهير ليفربول باختيار "الخائن" الأفضل بالدوري الإنجليزي

فيديو وصور.. "السكوتر" وسيلة مواصلات رخيصة وسياحية بشوارع واشنطن

فيديو وصور.. "السكوتر" وسيلة مواصلات رخيصة وسياحية بشوارع واشنطن

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة