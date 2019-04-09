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حفيدة صدام.. حرير حسين كامل تكشف أسرار جديدة عن العائلة ..فيديو

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 12:41 ص
حفيدة صدام.. حرير حسين كامل تكشف أسرار جديدة عن العائلة ..فيديو حرير حسين كامل حفيدة الرئيس العراقى الراحل صدام حسين
كتب محمد رضا
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أكدت حرير حسين كامل، حفيدة الرئيس العراقى الراحل صدام حسين، أن العائلة رفضت بعد سقوط بغداد طلبًا من رئيس إقليم كردستان - آنذاك - جلال طالبانى، باستضافة العائلة، وقالت حرير حسين كامل - وهى مؤلفة كتاب "حفيدة صدام" - إن سبب رفض دعوة "طالبانى"، الذى أصبح رئيسًا للعراق لاحقًا كان لـ"سبب أمنى" وليس لأمر متعلق بشخصه.

 

على صعيد أخر، قالت حفيدة صدام، إن من أحد أهم أخطاء الرئيس الأسبق صدام حسين، هو الاعتماد على العائلة، وأوضحت حرير حسين كامل، أن تلك الفكرة أدت إلى تضرر العائلة والحلقة القريبة منها، وذلك فى لقاء خاص مع قناة "روسيا اليوم".

وأفادت حفيدة صدام حسين، أن الكثير من العراقيين عانوا من تصرفات بعض أفراد العائلة من الحلقات غير القريبة، وردا على سؤال بخصوص تصرفات نجلى الرئيس الراحل قصى وعدى والحلقات الضيقة التى خلقت مسافة بين النظام والحزب، والنظام والشعب، قالت إن تصريحاتها كانت واضحة، مؤكدة أنها أشارت فى حديثها إلى تصرفات بعض أفراد العائلة من الحلقة البعيدة.

وتابعت حفيدة الرئيس العراقى الراحل، أنها لم تقصد فى تصريحاتها بتصرفات قصى وعدى، مبينة أن الأخير لم يكن لديه منصب سياسى ليؤثر على القرارات السياسية أو الشؤون الداخلية وشؤون العراق بصفة عامة.

حرير حسين كامل حفيدة صدام حسين
حرير حسين كامل حفيدة صدام حسين

 


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