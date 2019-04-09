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حبس موظف بجهاز تنظيم الاتصالات وآخر بتهمة تلقى رشوة

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 04:50 م
حبس موظف بجهاز تنظيم الاتصالات وآخر بتهمة تلقى رشوة محكمة-أرشيفية
كتب سليم على
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قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكليه، حبس رئيس الإدارة المركزية لشئون العاملين بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وآخر صاحب شركة أبحاث، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة طلب وتقديم رشوة مالية.

 

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تمكن أجهزة الرقابة الإدارية من ضبط رئيس الإدارة المركزية لشئون العاملين بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وآخر أثناء تسليمه رشوة مالية، 53 ألف جنيه مقابل تسهيل أعمال من الآخر، على أحد المقاهى بمنطقة المعادى، ووجهت النيابة للمتهم الأول تهم تقاضى رشوة، والتربح الوظيفي.

 


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