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حبس مدير شركة متهم بحيازة مخدر الهيروين بالجيزة

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 02:11 م
حبس مدير شركة متهم بحيازة مخدر الهيروين بالجيزة مخدر الهيروين-أرشيفية
كتب ــ أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس مدير شركة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه  بحيازة 3 لفافات هيروين بالجيزة.
 
وتم ضبط المتهم أثناء متابعة الملازم أول محمد عبد الوارث ضابط بإدارة تأمين الطرق والمنافذ للحالة الأمنية، فاشتبه في أحد الأشخاص يستقل سيارة ملاكي بمنطقة مظلمة، وبفحصه تبين أنه يدعى "م. م" مدير مالي بشركة استيراد وتصدير، وضبط بحوزته 3 لفافات هيروين. 
 
وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق. 
 
 

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