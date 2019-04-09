جامعة حلوان تقدم 30 منحة لدول إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية

تقدم إدارة الوافدين فى جامعة حلوان 30 منحة لدول أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، في إطار اهتمام الجامعة بالتدويل وزيادة أعداد الطلاب الوافدين والعمل على فتح أسواق جديدة إقليمياً ودولياً، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان.

وأشار الدكتور ماجد نجم إلى أن برنامج المنح الدراسية للعام الماضي قد حقق نجاحاً ملحوظاً وخاصةً في دول أفريقيا، حيث أوجد صدى واسع وتجاوب من العديد من ممثلي دول أفريقيا من سفراء وملحقين ثقافيين وممثلي الجاليات وممثلي الطلاب من الدول الأفريقية المختلفة .

وأضاف أن هذه المنح الدراسية تهدف الي فتح آفاق جديدة مع دول مختلفة ودعم أواصر التعاون والمودة وتقوية العلاقات والروابط التاريخية والعمل على تحقيق التقدم العلمي والتكنولوجي وخاصةً في ظل الصدى الواسع لجامعة حلوان وتخصصاتها الفريدة بالدول المختلفة، حيث تهتم جامعة حلوان دائماً برعاية الطلاب الوافدين وتقديم الخدمة المتميزة للطلاب وزيادة الأعداد وإفادتهم من خلال تخصصات الجامعة المتميزة والنادرة في جميع المجالات، والتعريف بمجموعة البرامج المتميزة التى تتيحها كليات الجامعة لتلبية احتياجات سوق العمل الإقليمي والدولي مؤكداً أن الهدف الرئيسي لمنظومة التعليم بالجامعة هو الرقي بمستوى العملية التعليمية من خلال العمل على تحقيق كافة معايير الجودة ، والتأكيد على دور مصر الثقافى والفكرى فى دعم جسور التعاون والصداقة بين مصر و الدول المختلفة .

وأكدت الدكتورة إيمان عبد الجواد مدير إدارة الطلاب الوافدين بالجامعة على ضرورة زيادة أعداد المنح المقدمة من الجامعة، مضيفة أن إدارة المنح وضعت خطة لزيادة أعداد طلاب المنح الدراسية بدول آسيا كالصين والهند وباكستان و ماليزيا وأندونيسيا، بالإضافة الى دول أمريكا اللاتينية .