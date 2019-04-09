جامعة بنها تحصد جوائز الملتقى العلمى العاشر للروبوت

القليوبية - إبراهيم سالم

شاركت كليتى هندسة بنها وهندسة شبرا جامعة بنها، فى الملتقى العلمى العاشر للروبوت، والذى أقيم فى الفترة من 4 : 9 أبريل الجارى بجامعة حلوان، وحصل طلاب جامعة بنها على المركز الأول فى الميكانيكا، والمركز الأول فى التصميم وحسن المظهر، والمركز الثانى فى دوائر التحكم، جاءت مشاركة جامعة بنها تحت رعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، والدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوى منسق عام الأنشطة بالجامعة، والدكتور مصبح الكحيلى مدير عام رعاية الشباب، وبالتعاون مع كليتى الهندسة ببنها وشبرا.

وقال الدكتور خالد عيسوي، إن النشاط العلمى والتكنولوجى بجامعة بنها فاز بالمركز الثانى فى الترتيب العام خلال المشاركة فى الملتقى العلمى العاشر للروبوت، بمشاركة 10 جامعات مصرية هم "بنها والقاهرة وعين شمس والأزهر وجنوب الوادى والسويس والمنوفية والفيوم والمنصورة وحلوان"، بالإضافة الى وزارة التعليم العالي.

وأضاف عيسوي، أن فريق جامعة بنها تكون من 6 طلاب من هندسة بنها هم ("اسلام مصطفى وخالد حسينى وعلى أحمد ومحمود جمال عبدالسلام وأحمد طارق عليوه وأحمد محمد العربي"، وطالبين من هندسة شبرا وهم أحمد يحيى جودة وأحمد طارق عباس.

ومن جانبه وجه الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، التهنئة للطلاب الفائزين فى المسابقة، مؤكداً ان ما حققه فريق جامعة بنها يعد انجازا جديدا يضاف إلى الانجازات التى تحققت فى الجامعة ومختلف كلياتها.

وعبر "السعيد"، عن سعادته بهذا الفوز متمنياً تحقيق مزيد من الإنجازات فى مختلف المجالات التعليمية والبحثية والمجتمعية، ومؤكداً على ثقته فى قدرة طلاب جامعة بنها على المشاركة الإيجابية فى جميع المحافل المحلية والاقليمية والدولية.