جامعة أسيوط تنظم مهرجان رياضى احتفالا بيوم اليتيم بمشاركة 374 طفلا

أسيوط - محمود عجمى

شاركت الدكتورة مها كامل غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، احتفال كلية التربية الرياضية بالجامعة بيوم اليتيم والتى نظمها قسم مناهج وطرق تدريس التربية الرياضية بالكلية، وذلك من خلال إطلاق مهرجانا رياضيا للأيتام، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة والدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتور جمال محمد على عميد الكلية والدكتور صالح محمد صالح وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور كمال سليمان رئيس القسم ولفيف من أعضاء إدارة الكلية من السادة الوكلاء ورؤساء أقسامها ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بها والعاملين بمختلف الإدارات وحشد من الطلاب.

وقد عبرت الدكتورة مها غانم عن سعادتها بالمشاركة فى احتفال كلية التربية الرياضية المتميز بيوم اليتيم، والذى يعكس صورة رائعة لحسن التنظيم وللتعاون المجتمعى والعمل الجماعى بين الكلية والجمعيات الخيرية بأسيوط من أجل إخراج اليوم فى أحسن صورة رغبةً فى إسعاد الأطفال المشاركين وترسيخاً لمبدأ تكافل المصريين كأسرة واحدة تضم جميع الفئات والأطياف دون أى تفرقة، وهو ما يأتى فى إطار دور جامعة أسيوط فى التواصل مع مجتمعها فى كافة المناسبات والأعياد وتسخير الجامعة ما تملكه من إمكانيات لخدمة أفراد المجتمع.

ومن جانبه صرح الدكتور جمال محمد على بأن الفكرة جاءت لاستغلال تنظيم مهرجان التدريب الميدانى لقسم مناهج وطرق تدريس التربية الرياضية بالكلية ليكون مهرجانا رياضيا للأيتام، والذى يأتى متزامنا مع احتفالات يوم اليتيم والمقرر لها أبريل من كل عام، مشيراً أن احتفال الكلية جمع ما بين مشاركة 200 طفل يتيم من جمعية تنمية المجتمع بأبنوب ودار الثقافة الإسلامية بأسيوط، إلى جانب 174 من أطفال 13 مدرسة بأسيوط.

وأشار الدكتور صالح أن المهرجان تضمن مسابقات رياضية وفنية ومسرح عرائس وألعاب ترفيهية لإدخال البهجة والسرور على الأطفال، كما تم توزيع جوائز على الفائزين فى هذه المسابقات وبالإضافة إلى الهدايا والألعاب والمنتجات الغذائية التى تم توزيعها على الأطفال المشاركين.



جامعة أسيوط تنظم مهرجانا رياضيا احتفالا بيوم اليتيم بمشاركة 374 طفلا



جامعة أسيوط تنظم مهرجانا رياضيا احتفالا بيوم اليتيم بمشاركة 374 طفلا



جامعة أسيوط تنظم مهرجانا رياضيا احتفالا بيوم اليتيم بمشاركة 374 طفلا



جامعة أسيوط تنظم مهرجانا رياضيا احتفالا بيوم اليتيم بمشاركة 374 طفلا



جامعة أسيوط تنظم مهرجانا رياضيا احتفالا بيوم اليتيم بمشاركة 374 طفلا



جامعة أسيوط تنظم مهرجانا رياضيا احتفالا بيوم اليتيم بمشاركة 374 طفلا



جامعة أسيوط تنظم مهرجانا رياضيا احتفالا بيوم اليتيم بمشاركة 374 طفلا



جامعة أسيوط تنظم مهرجانا رياضيا احتفالا بيوم اليتيم بمشاركة 374 طفلا



جامعة أسيوط تنظم مهرجانا رياضيا احتفالا بيوم اليتيم بمشاركة 374 طفلا



جامعة أسيوط تنظم مهرجانا رياضيا احتفالا بيوم اليتيم بمشاركة 374 طفلا



جامعة أسيوط تنظم مهرجانا رياضيا احتفالا بيوم اليتيم بمشاركة 374 طفلا



جامعة أسيوط تنظم مهرجانا رياضيا احتفالا بيوم اليتيم بمشاركة 374 طفلا



جامعة أسيوط تنظم مهرجانا رياضيا احتفالا بيوم اليتيم بمشاركة 374 طفلا



جامعة أسيوط تنظم مهرجانا رياضيا احتفالا بيوم اليتيم بمشاركة 374 طفلا



جامعة أسيوط تنظم مهرجانا رياضيا احتفالا بيوم اليتيم بمشاركة 374 طفلا



جامعة أسيوط تنظم مهرجانا رياضيا احتفالا بيوم اليتيم بمشاركة 374 طفلا



جامعة أسيوط تنظم مهرجانا رياضيا احتفالا بيوم اليتيم بمشاركة 374 طفلا



جامعة أسيوط تنظم مهرجانا رياضيا احتفالا بيوم اليتيم بمشاركة 374 طفلا