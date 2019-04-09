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توصيل الغاز الطبيعى لـ169 ألف وحدة سكنية بأسيوط

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 02:20 م
توصيل الغاز الطبيعى لـ169 ألف وحدة سكنية بأسيوط اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط
أسيوط - هيثم البدرى
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أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، عن استكمال خطة الدولة فى التوسع لتوصيل الغاز الطبيعى لجميع قرى ومراكز المحافظة ومدينة أسيوط الجديدة، مشيرًا إلى أن نسبة التغطية بمراكز وأحياء المحافظة بالغاز الطبيعى وصلت إلى 169 ألف وحدة سكنية و228 مخبز بلدى وأفرنجى و489 مستشفى ومطعم، على أن يتم إضافة 130 ألف وحدة جديدة بـ 5 مراكز جديدة حتى عام 2022 وفقًا لخطة التنمية المستدامة 2030 والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأشار المحافظ إلى أن المشروعات التى نفذتها شركة وادى النيل للغاز بمحافظة أسيوط، تمثلت فى وحدات سكنية ومنشآت تجارية وخدمية ومشروعات صناعية بعدد 4 مدن ومراكز هى "أسيوط والفتح وأبنوب وديروط" بإجمالى 169 ألف وحدة سكنية وبقرى درنكه ومنقباد، على أن يتم إضافة 130 وحدة كتوسعات جديدة بـ 5 مراكز هى "القوصية ومنفلوط وأبوتيج وصدفا والغنايم" لافتا إلى إنه تم توصيل الغاز لبعض المنشآت الصناعية بالمراكز منها مصنع الأسمدة بمنقياد ومحطة كهرباء غرب أسيوط بجحدم، على أن تشمل التوسعات الجديدة باقى المنشآت الصناعية.

وأوضح المهندس إيهاب صلاح مدير عام منطقة أسيوط بشركة وادى النيل للغاز، إنه جارى الانتهاء من الدراسات الفنية وإعداد برتوكول التعاون بين شركة الغاز وجهاز مدينة أسيوط الجديدة، لتوصيل الغاز لعدد 44 ألف وحدة سكنية جديدة كمرحلة أولى، على أن يتم التوسع لتغطية كافة المناطق الجديدة بالغاز الطبيعى، فضلًا عن التوسعات بالقرى والمراكز بالتنسيق مع الوحدات المحلية ومسئولى باقى شركات المرافق.

 


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