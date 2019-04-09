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الثلاثاء، 09 أبريل 2019 02:13 م
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"تموين الشرقية" يضبط أسمدة مدعمة قبل بيعها فى السوق السوداء

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 02:08 م
"تموين الشرقية" يضبط أسمدة مدعمة قبل بيعها فى السوق السوداء أسمدة زراعية - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى
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ضبطت مديرية التموين بالشرقية، طن أسمدة زراعية مدعمة قبل بيعها فى السوق السوداء، وتجار تموينين مخالفين فى حملة تفتيشية مفاجئة على مركز ههيا.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر رقم 252 جنح.ا.د.ط. ضد صاحب محل غير مرخص لبيع الأسمده الأزوتية واليوريا المدعمة من قبل الدولة وخاصة بوزارة الزراعة ومحظور تداولها بالأسواق، وتم ضبط 20 شيكارة زنة الشيكاره 50 كيلو بإجمالى وزن 1طن، وتحرير محضر رقم 251 جنح.ا.د.ط ضد تاجر تموينى لتحصيل مبالغ أزيد من السعر المعلن للسلع التموينية بـ10جنيهات لكل بطاقة تموينية بغرض التربح، بالإضافة إلى 7 محاضر أخرى للتجار تموينين لعدم إعلانهم عن الأسعار والتوقف عن ممارسة النشاط

 

 

 


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