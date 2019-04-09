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تعرف على فحوص التحاليل الفيروسية بالمعامل المركزية بأجر رمزى× 5 معلومات

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 09:00 ص
تعرف على فحوص التحاليل الفيروسية بالمعامل المركزية بأجر رمزى× 5 معلومات الفيروسات
كتب وليد عبد السلام
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تقدم المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان سلسلة من التحاليل الفيروسية بأجر رمزى للجمهور للإطمئنان على صحتهم.
 
"اليوم السابع" يستعرض تحليل معلوماتى حول أهم التحاليل الفيروسية التى تقدمها المعامل المركزية.
 
1- الكشف عن الأجسام المضادة للالتهاب الكبدى أ ، ب ، ج والحصبة والحصبة الألمانية وفيروس روتا Rota virus باستخدام نظام اليزا.
 
2- الكشف عن الحمض النووى لفيروسات الالتهاب الكبدى ب ، ج وفيروس انفلونزا الطيور باستخدام "PCR". 
 
3-  إجراء الاختبار التأكيدى لفيروس الإيدز " Western Blot". 
 
4-  عدد الخلايا التائية CD4 , CD8 لقياس الحالة المناعية لمرضى الإيدز للتعرف على مدى احتياجهم للعلاج. 
 
5- زرع الأنسجة وعزل فيروسات الحصبة والانفلونزا الموسمية.

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