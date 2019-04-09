تعرف على فحوص التحاليل الفيروسية بالمعامل المركزية بأجر رمزى× 5 معلومات

تقدم المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان سلسلة من التحاليل الفيروسية بأجر رمزى للجمهور للإطمئنان على صحتهم.
"اليوم السابع" يستعرض تحليل معلوماتى حول أهم التحاليل الفيروسية التى تقدمها المعامل المركزية.
1- الكشف عن الأجسام المضادة للالتهاب الكبدى أ ، ب ، ج والحصبة والحصبة الألمانية وفيروس روتا Rota virus باستخدام نظام اليزا.
2- الكشف عن الحمض النووى لفيروسات الالتهاب الكبدى ب ، ج وفيروس انفلونزا الطيور باستخدام "PCR".
3- إجراء الاختبار التأكيدى لفيروس الإيدز " Western Blot".
4- عدد الخلايا التائية CD4 , CD8 لقياس الحالة المناعية لمرضى الإيدز للتعرف على مدى احتياجهم للعلاج.
5- زرع الأنسجة وعزل فيروسات الحصبة والانفلونزا الموسمية.
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة