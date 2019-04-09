تعرف على فحوص التحاليل الفيروسية بالمعامل المركزية بأجر رمزى× 5 معلومات

كتب وليد عبد السلام

تقدم المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان سلسلة من التحاليل الفيروسية بأجر رمزى للجمهور للإطمئنان على صحتهم.

"اليوم السابع" يستعرض تحليل معلوماتى حول أهم التحاليل الفيروسية التى تقدمها المعامل المركزية.

1- الكشف عن الأجسام المضادة للالتهاب الكبدى أ ، ب ، ج والحصبة والحصبة الألمانية وفيروس روتا Rota virus باستخدام نظام اليزا.

2- الكشف عن الحمض النووى لفيروسات الالتهاب الكبدى ب ، ج وفيروس انفلونزا الطيور باستخدام "PCR".

3- إجراء الاختبار التأكيدى لفيروس الإيدز " Western Blot".

4- عدد الخلايا التائية CD4 , CD8 لقياس الحالة المناعية لمرضى الإيدز للتعرف على مدى احتياجهم للعلاج.

5- زرع الأنسجة وعزل فيروسات الحصبة والانفلونزا الموسمية.