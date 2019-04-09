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تركيا تستدعى السفير الإيطالى بسبب تصويت عن "الإبادة الجماعية للأرمن"

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 09:58 ص
تركيا تستدعى السفير الإيطالى بسبب تصويت عن "الإبادة الجماعية للأرمن" البرلمان البريطانى - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة شوقى
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استدعت تركيا السفير الإيطالى فى أنقرة، ماسيمو جيانى، بعد أن حث البرلمان الإيطالى الحكومة الوطنية الاعتراف الرسمى بالإبادة الجماعية للأرمن التى ارتكبتها الإمبراطورية العثمانية، فى الفترة 1915-1916 ، وهو وصف رفضته تركيا بشدة.

ووفقا لصحيفة "أورا روما" الإيطالية، فأن تركيا استدعت السفير للتعبير عن الأسف تجاه الخطوة الإيطالية وطلبت من روما توضيحا.

وأكدت تركيا أن ما بين 300 ألف و500 ألف من الأرمن لقوا حتفهم، وتشير إلى أن ذلك جاء إلى حد كبير نتيجة للاضطرابات الناجمة عن الحرب العالمية الأولى.

وأشارت الصحيفة إلى أن البرلمان الإيطالى اقترح أمس الاثنين، الاعتراف الرسمى بالإبادة الجماعية للأرمن، وقال فينسنزو سانتانجيلو وكيل وزارة رئاسة مجلس الوزراء، إن الهدف هو تكريم ضحايا هذه الوحشية.


 

 


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