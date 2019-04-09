الرئيسية أخبار عاجلة ترامب ينقل شكر أمريكا للسيسي على جهوده فى التسامح الدينى وحرية العبادة بمصر الثلاثاء، 09 أبريل 2019 08:38 م الرئيس عبد الفتاح السيسي ودونالد ترامب كتب محمد الجالى إضافة تعليق نقل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، للرئيس عبد الفتاح السيسى، شكر الولايات المتحدة وكافة مؤسساتها على جهوده فى مجال التسامح الدينى وحرية العبادة فى مصر. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. تفاصيل القمة التاريخية بين السيسى وترامب.. غدا بـ"اليوم السابع" ترامب على "تويتر": شرف عظيم استقبال السيسي فى البيت الأبيض السيسي ترامب امريكا بسام راضي الجمهورية التسامح الديني حرية العبادة انقطاع المياه عن 15 منطقة بالقاهرة لعطل فى الكهرباء بمحطة شمال حلوان استجواب قاسى لفيس بوك وجوجل أمام الكونجرس لوقف خطاب الكراهية الإلكترونى فيديو.. مجلس الشيوخ ليس اختراعا جديدا.. مقترح المادة ينص على غرفة تشريعية ثانية تساهم فى إعداد التشريعات قبل إقرارها بشكل نهائى من مجلس النواب.. والنظام معمول به معظم دول العالم أبرزها أمريكا وبريطانيا كامل الوزير بعد شهر من توليه مسئولية إنقاذ السكة الحديد.. 6 جولات ميدانية وإعادة فتح أنفاق المشاة المغلقة منذ 8 سنوات بمحطة مصر.. زيادة إيراد القطارات العادية لـ 1700% عقب رفعه غرامات التهرب من التذاكر فان ديك يفاجئ جماهير ليفربول باختيار "الخائن" الأفضل بالدوري الإنجليزي فيديو وصور.. "السكوتر" وسيلة مواصلات رخيصة وسياحية بشوارع واشنطن لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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