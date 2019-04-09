ترامب ينقل شكر أمريكا للسيسي على جهوده فى التسامح الدينى وحرية العبادة بمصر

كتب محمد الجالى

نقل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، للرئيس عبد الفتاح السيسى، شكر الولايات المتحدة وكافة مؤسساتها على جهوده فى مجال التسامح الدينى وحرية العبادة فى مصر.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.