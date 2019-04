رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى البيت الأبيض.

وقال في تغريدة له على موقع "تويتر": "إنه شرف عظيم استقبال الرئيس السيسي في البيت الأبيض".

Today, it was my great honor to welcome President @AlsisiOfficial of the Arab Republic of Egypt to the @WhiteHouse! pic.twitter.com/yBox7EhToT