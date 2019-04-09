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ترامب: زوجتى انبهرت عندما شاهدت الأهرامات إحدى عجائب الدنيا السبع

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 06:59 م
ترامب: زوجتى انبهرت عندما شاهدت الأهرامات إحدى عجائب الدنيا السبع ترامب والرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أيمن رمضان
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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن زوجته استمتعت أثناء زيارتها إلى مصر والذهاب إلى الأهرامات، وتابع: "لقد انبهرت للغاية بالأهرامات، إحدى عجائب الدنيا السبع"، لافتاً إلى أن زوجته التقطت العديد من الصور، وأكدت أنها عاشت لحظات رائعة.

وأضاف "ترامب"، خلال القمة الثنائية التى عقدها مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالبيت الأبيض، أن الكثير من الناس حول العالم يتطلعون إلى زيارة الأهرامات كونها رائعة للغاية.

 

ووجه ترامب، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى، على زيارته للبيت الأبيض، مشيراً إلى أن هناك تطورا كبيرا بين واشنطن والقاهرة فى ملف مكافحة الإرهاب، مؤكدا أن العلاقات الثنائية بين البلدين فى أفضل حالة.

 
 
 

 


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