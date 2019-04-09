تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات بضغوط مبيعات العرب والأجانب

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 1.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 820.004 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 228 مليون ورقة مالية بقيمة 951 مليون جنيه، عبر تنفيذ 18.1 ألف عملية لعدد 174 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 64.15% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 31.89%، والعرب على 3.95% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 63.88% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 36.11%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 34.2 مليون جنيه، 14.2 مليون جنيه، 8.8 مليون جنيه، 154.96 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 14.8 مليون جنيه، 197.3 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 15088 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 2362 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 19026 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 667 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 1705 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 471 نقطة.

وارتفعت أسهم 39 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 92 شركة، ولم تتغير مستويات 43 شركة.