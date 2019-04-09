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تراجع جماعى طفيف لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 10:16 ص
تراجع جماعى طفيف لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع مؤشر البورصة
كتب هانى الحوتى
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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى طفيف لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 15109 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 2378 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 19085 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 673 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 1717 نقطة.
 
 
 

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