تراجع بورصة قطر بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعات النقل والبضائع والصناعات

كتب هانى الحوتى

تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.09% خاسرة عدد 8.76 نقطة، ليغلق عند مستوى 10217.92 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 10.9 مليون سهم بقيمة 261.8 مليون ريال قطرى عبر 5469 صفقة، وارتفع 19 سهما، وانخفض 24 سهما، واستقر سهمين.

وتراجعت 3 قطاعات على رأسها قطاع النقل بنسبة 0.92%، أعقبه الصناعات بنسبة 0.09%، تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.02%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.65%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.19%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.10%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.03%.