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تراجع بورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعى الفنادق والسياحة

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 02:34 م
تراجع بورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعى الفنادق والسياحة بورصة البحرين - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.41% خاسرا عدد 5.92 نقطة ليغلق عند مستوى 1440.56 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات الفنادق والسياحة والبنوك والصناعة والخدمات.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 6 ملايين سهم، بقيمة قدرها 1.3 مليون دينار بحرينى.
 
وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 121.07% بضغوط هبوط مجموعة فنادق الخليج بنسبة 6.25%، تلاه قطاع البنوك التجارية بنسبة 24.95% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلى المتحد بنسبة 1.77%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.82% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين لمطاحن الدقيق بنسبة 8.57%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.21% بضغوط هبوط سهم زين البحرين بنسبة 8.14%.
 
فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 2.21% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى.اف.اتش المالية بنسبة 1.82%.
 

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