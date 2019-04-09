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الثلاثاء، 09 أبريل 2019 12:33 م
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تجديد حبس 9 متهمين بنشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعى

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 12:24 م
تجديد حبس 9 متهمين بنشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعى محكمة-أرشيفية
كتبت أمنية الموجي
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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس متهمين 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، التى تجرى معهم بمعرفة النيابة فى اتهامهم بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.
 
المتهمون كلا من حسن خالد، وشوقي خالد، ويوسف  سعيد، ويوسف اسماعيل، ومحمود طلعت، وأحمد عبد الحميد، ومحمد أحمد، وعبد العزيز سعيد، وإبراهيم عبد الله.   
 
ووجهت النيابة إليهم في القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.
 
 
 
 

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