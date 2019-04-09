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تجديد حبس المتهم بقتل إمام مسجد الهرم

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 12:39 م
تجديد حبس المتهم بقتل إمام مسجد الهرم المجنى عليه
كتب أحمد الجعفرى
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس المتهم بقتل إمام زاوية الرحمة بالهرم، أثناء إمامته المصلين فى صلاة الجمعة الماضية 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة.
 
وقال شهود عيان إن المتهم تشاجر مع إمام الزاوية قبل الصلاة بسبب طلبه من الإمام قراءة "أية الكرسي"، وهو ما رفضه لالتزامه بالخطبة التى قرر إلقاءها على المصلين وهو ما أثار غضب المتهم وكاد أن يتشاجر مع الإمام.
 
وتابع الشهود، أن المتهم خرج غاضبًا من الزاوية وبعد إقامة الصلاة وأثناء تأديتهم شعائر صلاة الجمعة فى الركعة الثانية تخطى المتهم صفوف المصلين حتى وصل للإمام وطعنه فى ظهره بسكين طعنتين نافذتين.
 
وأضاف "الشهود"، أنهم سمعوا صوت أنين الإمام فالتفتوا إليه فوجدوه غارقًا فى دمائه، فأمسكوا بالمتهم وقيدوه حتى لا يتمكن من الهرب.
 
وقال الشهود، إن المتهم ظل يردد كلمات غريبة مدعيًا أن إمام المسجد يلبسه جن، وأنه لا يستطيع قراءة أية "الكرسي"، وطلب منهم فك قيوده.
 

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