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تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 10:41 ص
تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء بورصة الكويت
هانى الحوتى
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تراجعت 5 قطاعات ببورصة الكويت اليوم ، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.17%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.99%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.80%، ثم قطاعى الخدمات الاستهلاكية والمواد الأساسية بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاع التكنولوجيا بنسبة 45.83%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.68%.
 
وجاء سهم "الأنظمة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 45.83%، تليه الأمان بنسبة 11.93%، ثم سنرجى بنسبة 10.69%، فيما تصدر سهم "الهلال" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10.61% ثم أسمنت أبيض بنسبة 9.03%، ثم وطنية بنسبة 5.26%
 
 

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