تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط هبوط 3 قطاعات

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع مؤشرا السوق العام والأول، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى.
وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.97% خاسرا عدد 56.22 نقطة ليغلق عند مستوى 5725.47 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 1.56% خاسرا عدد 96.49 نقطة ليغلق عند مستوى 6104.82 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.54% رابحا عدد 26.82 نقطة ليغلق عند مستوى 5004.82 نقطة.
وجرى التداول بختام التعاملات على 235.2 مليون سهم بقيمة 39.3 مليون دينار كويتى عبر 8453 صفقة.
وتراجعت 3 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.64%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.19%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.57%، فيما ارتفع قطاع التكنولوجيا بنسبة 45.83%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 3.37%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.48%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.10%.
وجاء سهم "الأنظمة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 45.83%، تليه السورية بنسبة 11.61%، ثم الأمان بنسبة 11.56%، فيما تصدر سهم "الهلال" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 18.18% ثم أسمنت أبيض بنسبة 12.17%، ثم وثاق بنسبة 9.76%.
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