تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط هبوط 3 قطاعات

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع مؤشرا السوق العام والأول، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.97% خاسرا عدد 56.22 نقطة ليغلق عند مستوى 5725.47 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 1.56% خاسرا عدد 96.49 نقطة ليغلق عند مستوى 6104.82 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.54% رابحا عدد 26.82 نقطة ليغلق عند مستوى 5004.82 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 235.2 مليون سهم بقيمة 39.3 مليون دينار كويتى عبر 8453 صفقة.

وتراجعت 3 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.64%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.19%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.57%، فيما ارتفع قطاع التكنولوجيا بنسبة 45.83%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 3.37%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.48%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.10%.

وجاء سهم "الأنظمة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 45.83%، تليه السورية بنسبة 11.61%، ثم الأمان بنسبة 11.56%، فيما تصدر سهم "الهلال" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 18.18% ثم أسمنت أبيض بنسبة 12.17%، ثم وثاق بنسبة 9.76%.