تأخر 6 رحلات عن مواعيد الإقلاع لظروف التشغيل بمطار القاهرة

شهد مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الثلاثاء، تأخر إقلاع 6 رحلات جوية دولية عن المواعيد المقررة لها بجداول التشغيل، بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.

وأوضحت مصادر، أن رحلة الخطوط الجوية السعودية رقم 308 المتجهة إلي جدة، ورحلة الخطوط الجوية العمانية رقم 408 والمتجهة إلي مسقط، ورحلة الخطوط الجوية التركية رقم 691 والمتجهة إلي اسطنبول، تأخرت لأكثر من ساعة.

وأضافت المصادر، أن رحلة شركة الخطوط الجوية الإثيوبية رقم 453 والمتجهة الي أديس أبابا، ورحلة شركة الخطوط الجوية الكويتية رقم 552 المتجهة إلي الكويت، ورحلة شركة طيران العربية للطيران رقم 9621 المتجهة إلي الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، تأخرت بسبب ظروف التشغيل.