تأجيل محاكمة "مشرف" متهم بهتك عرض 6 أطفال داخل مؤسسة أيتام ببورسعيد

بورسعيد محمد فرج

قررت اليوم الثلاثاء محكمة الجنايات الدائرة الثانية برئاسة المستشار سعيد أبودنيا وعضوية كل من المستشارين إيهاب رزق وحسام رشدى وسكرتارية طارق عكاشة، تأجيل محاكمة مشرف لاتهامه بهتك عرض 6 أطفال داخل مؤسسة أيتام ببورسعيد، لـ 12 يونيو المقبل لسماع أقوال شهود الإثبات مع استمرار حبس المتهم.

تعود تفاصيل القضية بإحالة النيابة العامة "مشرف" بالجمعية النسائية لتحسين الصحة والمشهرة بمديرية التضامن الاجتماعى، تحت رقم 12 لسنة 1966 لرعاية الأيتام لاتهامه فى القضية رقم 1533 لسنة 2018 جنايات كلى بورسعيد إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بهتك عرض 6 أطفال داخل المؤسسة الكائنة بدائرة حى المناخ.