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تأجيل محاكمة متهمة بتزوير محررات رسمية وتبديد 1.5 مليون جنيه لـ 11 أبريل

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 11:51 ص
تأجيل محاكمة متهمة بتزوير محررات رسمية وتبديد 1.5 مليون جنيه لـ 11 أبريل أوراق مزورة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة المتهمة " إلهام.أ" لجلسة 11 أبريل للمرافعة، لاتهامها بتزوير محررات رسمية.
 
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدى حسين، وعضوية المستشارين أسامة أبو صافى ومنتصر أحمد كحك، وأمانة سر أحمد فهمى وحسام عبد الرسول.
 
وكشف أمر الإحالة، قيام المتهمة " إلهام.أ" 50 سنة، " مديرة فرع مبيعات، وهى ليست من أرباب الوظائف العمومية قلدت بواسطة غيرها خاتم إحدى الشركات المساهمة، وكذلك إمضاءات الموظفين المختصين بتلك الشركة، وقامت باستعمالها بأن مهرت بها المصادقات محل الاتهام التالى على النحو المبين بالتحقيقات.
 
كما كشف أمر الإحالة قيام المتهمة بالاشتراك مع أخر مجهول فى تزوير محررات إحدى الشركات المساهمة، على النحو المبين بالتحقيقات، وتبديد مبلغ مليون و530 ألف جنيه.
 
 
 

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