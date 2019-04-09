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تأجيل محاكمة قائد قطار دهس مهندسا تحت تأثير الحشيش لـ 9 يونيو

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 02:03 م
تأجيل محاكمة قائد قطار دهس مهندسا تحت تأثير الحشيش لـ 9 يونيو قطار-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حامد حسنين، نظر جلسة محاكمة قائد قطار لاتهامه بقتل مهندس بالهيئة دهسا بالقطار عمدا، بعد تطور مشادات كلامية بينهما وكان تحت تأثير مخدر الحشييش لجلسة 9 يوينو  لشهود الإثبات. 
 
وكانت أحالت نيابة شمال القاهرة الكلية بإشراف المستشار محمد المنشاوي، المحامي العام الأول، المتهم "محمد. م" قائد قطار بالهيئة سكك الحديد، للمحاكمة الجنائية العاجلة. 
 
وقالت النيابة في أمر الإحالة، إنه في يوم 31 مارس 2018 بدائرة قسم الشرابية، قام المتهم" محمد. م" قائد قطار بالهيئة القومية لسكك الحديد بقتل المجني عليه "علاء ه"، مهندس بالهيئة، عمدا عقب مشادات كلامية دارت بينهما، فقام على إثرها بقتله، بأن استقل جرار القطار رقم 3040 وما إن أبصر المجني عليه أمام القضبان حتى زاد من سرعته فصدمه ودهسه أسفل عجلاته، قاصدا من ذلك قتله وإزهاق روحه. 
 
وكشفت التحقيقات أن المتهم عرض للخطر عمدا وسائل النقل البرية، قطارات الهيئة القومية لسكك الحديد، بأن قاد وسيلة نقل وكان ذلك تحت تأثير تعاطي مخدر الحشيش، وصدم المجني عليه، مرتكبا الجريمة، وعطل حركة سير القطارات.
 

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