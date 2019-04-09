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تأجيل محاكمة عصابة دولية حازت 3 ملايين قرص مخدر و4 أطنان حشيش لـ12 يونيو

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 01:16 م
تأجيل محاكمة عصابة دولية حازت 3 ملايين قرص مخدر و4 أطنان حشيش لـ12 يونيو مخدر الحشيش-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولي كساب، محاكمة عصابة دولية بتهمة حيازة 3 ملايين قرص مخدر الكابتجون، و4 أطنان حشيش بقصد الاتجار، وحيازة أجهزة اتصالات الثريا، لجلسة 12 يونيو لاستكمال المرافعة.
 
وعقدت الجلسة بعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب وهيثم محمود عبد الرحيم وأمانة سر وائل عبد المقصود.
 
وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 4992 لسنة 2017 جنايات التجمع الأول قيام سليمان فهد الأحمد، لبناني الجنسية، وعبد الرحمن سليمان فهد الأحمد، لبنانى الجنسية، ومحمد عماد سليمان فهد الأحمد، لبنانى الجنسية، وطلال منيعي سلامة سلمي، مغربى الجنسية، وعلي طلال منيعي سلامة سلمي، مغربى الجنسية، وعثمان فرج حميدة جبريل، مغربى الجنسية، وهشام انهناه، مغربي الجنسية، والدهبي العروس، مغربي الجنسية، بتكوين عصابة دولية بقصد الاتجار في جوهرين مخدرين الحشيش والمبفتالين داخل البلاد.
 
كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة جلب المواد المخدرة إلى داخل البلاد بدون ترخيص وبغير الأحوال المصرح بها قانونا، بالإضافة لإنتاج واستخراج جوهر الحشيش، والشروع فى إنتاج واستخراج مخدر المبفتالين بدون ترخيص، وحيازة أجهزة هواتف الثريا بدون تصريح من الجهة الإدارية.
 
 

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عصابة دولية

جنايات القاهرة

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