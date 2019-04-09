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بومبيو يدين هجوم بالقرب من قاعدة "باجرام" الجوية بأفغانستان

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 10:13 ص
بومبيو يدين هجوم بالقرب من قاعدة "باجرام" الجوية بأفغانستان بومبيو
واشنطن (أ ش أ)
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أدان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو الهجوم الذى وقع بالقرب من قاعدة "باجرام" الجوية فى أفغانستان وأسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين ومقاول وإصابة 3 آخرين، واصفا إياه بـ "العمل الإرهابى المثير للاشمئزاز".

وقال بومبيو - فى تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) اليوم الثلاثاء - إن "الجنود الأمريكيين ضحوا بأرواحهم فى أفغانستان من أجل الحفاظ على سلامتنا، ولن يعوق أى عمل إرهابى جبان جهودنا الرامية إلى إحلال السلام".

كان 3 جنود أمريكيين ومقاول قد لقوا حتفهم، فيما أصيب 3 آخرون أمس الاثنين إثر انفجار عبوة ناسفة بالقرب من قاعدة "باجرام" الجوية.. وأعلنت حركة "طالبان" الأفغانية مسئوليتها عن هذا الهجوم.

 


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