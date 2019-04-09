بومبيو يدين هجوم بالقرب من قاعدة "باجرام" الجوية بأفغانستان

واشنطن (أ ش أ)

أدان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو الهجوم الذى وقع بالقرب من قاعدة "باجرام" الجوية فى أفغانستان وأسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين ومقاول وإصابة 3 آخرين، واصفا إياه بـ "العمل الإرهابى المثير للاشمئزاز".

وقال بومبيو - فى تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) اليوم الثلاثاء - إن "الجنود الأمريكيين ضحوا بأرواحهم فى أفغانستان من أجل الحفاظ على سلامتنا، ولن يعوق أى عمل إرهابى جبان جهودنا الرامية إلى إحلال السلام".

كان 3 جنود أمريكيين ومقاول قد لقوا حتفهم، فيما أصيب 3 آخرون أمس الاثنين إثر انفجار عبوة ناسفة بالقرب من قاعدة "باجرام" الجوية.. وأعلنت حركة "طالبان" الأفغانية مسئوليتها عن هذا الهجوم.